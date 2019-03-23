Son dakika: E-5’de trafiği kilitleyen zincirleme kaza meydana geldi!

İstanbul’da güzel havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların oluşturduğu trafiğe bir de Darülaceze mevkii E-5 Avcılar yönünde meydana gelen zincirleme kaza eklendi.

İSTANBUL TARFİK DURUMU

İstanbul’un Avrupa yakalasında, Sarayburnu-Dolmabahçe sahil yolu ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan Maslak yönüne doğru trafik sıkışık durumda. Yeni Bosna’dan Avcılar’a doğru yoğunlaşan trafik Beylikdüzü’ne doğru akıcı hale geliyor.

Anadolu Yakasın’da ise Üsküdar-Beykoz sahil yolu çift yönlü sıkışık durumda. Kadıköy-Bostancı sahil yolundaysa yer yer trafik yoğunluğu görülmekte. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü-Ankara yönünde ise Ataşehir kısmında bulunan yol çalışması nedeniyle trafik yoğun.