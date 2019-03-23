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Son dakika: E-5’de trafiği kilitleyen zincirleme kaza meydana geldi!

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

17:40 -
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Son dakika: E-5’de trafiği kilitleyen zincirleme kaza meydana geldi!

İstanbul’da güzel havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların oluşturduğu trafiğe bir de Darülaceze mevkii E-5 Avcılar yönünde meydana gelen zincirleme kaza eklendi.

İSTANBUL TARFİK DURUMU

İstanbul’un Avrupa yakalasında, Sarayburnu-Dolmabahçe sahil yolu ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan Maslak yönüne doğru trafik sıkışık durumda. Yeni Bosna’dan Avcılar’a doğru yoğunlaşan trafik Beylikdüzü’ne doğru akıcı hale geliyor.

Anadolu Yakasın’da ise Üsküdar-Beykoz sahil yolu çift yönlü sıkışık durumda. Kadıköy-Bostancı sahil yolundaysa yer yer trafik yoğunluğu görülmekte. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü-Ankara yönünde ise Ataşehir kısmında bulunan yol çalışması nedeniyle trafik yoğun.

 

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Son güncelleme: android-time 18:01 23.03.2019
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