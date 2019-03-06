Son dakika: e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptal ekranı… e Devlet parti üyelik iptal ekranı!

e-Devlet'te yeni bir hizmet eklendi. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde siyasi parti üyeliği iptal etme ekranı kullanıma sunuldu. Buna göre vatandaşlar, siyasi parti üyeliklerini e-Devlet üzerinden de iptal edebilecek. Haberimizdeki link üzerinden e-Devlet’e giriş yaparak siyasi parti üyeliğinizi iptal etme ekranına ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ İPTAL EKRANI

ÖNCEDEN ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIYORDU?

Sistem hayata geçirilmeden önce siyasi partilere üye olan vatandaşlar, ya il ve ilçe başkanlıklarına ya da seçim kurullarına giderek istifa dilekçesi ile parti üyeliklerinden istifa edebiliyordu.

E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresinizi alabilirsiniz. Şifrenizi PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz ederek alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRE ÜCRETİ NE KADAR?

Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir.