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Son dakika… Edirne Belediyesi’nde zimmet iddiası

Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

14:05 -
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Son dakika… Edirne Belediyesi’nde zimmet iddiası

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.
Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.

Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanı N.B’nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi.   (AA)

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Son güncelleme: android-time 14:08 22.01.2019
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