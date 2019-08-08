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Son dakika: İzmir 4.8’lik depremle sallandı! Dakika dakika son depremler…

Saat 11:40 dolaylarında Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Deprem hakkında henüz açıklama yapılmazken İzmir ve çevre illerde kısa süreli korku ve panik yaşandı. İzmir depremine dair detaylar...

11:51 -
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Son dakika: İzmir 4.8’lik depremle sallandı! Dakika dakika son depremler…

Ege Bölgesi’nde meydana gelen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak belirlendi. Yerin 18 kilometre altında meydana gelen deprem korkuya yol açtı. Depremin ardından aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son güncelleme: android-time 12:02 08.08.2019
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