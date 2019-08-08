Son dakika: İzmir 4.8’lik depremle sallandı! Dakika dakika son depremler…

Ege Bölgesi’nde meydana gelen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak belirlendi. Yerin 18 kilometre altında meydana gelen deprem korkuya yol açtı. Depremin ardından aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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