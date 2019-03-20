Son dakika: Deprem birçok ilde hissedildi! Denizli’deki depremi, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla bile hissetti! SON DEPREMLER

Ege Bölgesi’nin tümünde hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı. Deprem Ege Bölgesi’nde ve Marmara Bölgesi’nin güneyinde kalan bazı şehirlerde hissedildi. Avrupa Deprem İzleme Merkezi depremin büyüklüğünü 6.4 olarak yayınlarken daha sonra 5.8’e düşürdü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak ölçtü. Deprem Uşak, Aydın, Afyon ve Akdeniz Bölgesi’nin batı illerinde de hissedildi. Ayrıca sabaha karşı 4:41’de Denizli Acıpayam’da 3.6’lık bir depremin de meydana geldiği gözlendi.
DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR SÜRÜYOR
Depremin ardından 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar AFAD tarafından raporlandı.
DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ‘Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor’ dedi.
DERSTE DEPREMİ İŞLERKEN DEPREM OLDU
Meydana gelen depreme okulda yakalanan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
YENİKÖY VE YEŞİLDERE MUHTARLARINDAN AÇIKLAMA
Denizli’de gerçekleşen depremin merkez üssü olan Yeşildere muhtarı açıklamasında 25 kadar evin hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca yakınlardaki Yeniköy’ün muhtarı açıklama yaptı ve girilemeyecek durumda olan 6-7 evin mevcut olduğunu ancak yaralı olmadığını duyurdu.
DEPREM BAZI EVLERİ VE AHIRLARI YIKTI
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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