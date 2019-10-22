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Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Saat 15.23'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve İzmir'den hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

15:45 -
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Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında (On iki adalar bölgesi) saat 15.23’de AFAD verilerine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.4 km olarak, Kandilli Rasathanesi ise 9.9 km olarak ölçtü. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.


SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 15:50 22.10.2019
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