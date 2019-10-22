Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında (On iki adalar bölgesi) saat 15.23’de AFAD verilerine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.4 km olarak, Kandilli Rasathanesi ise 9.9 km olarak ölçtü. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER