Son dakika… Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezmeyin

Kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçmenlerle buluştu.

CHP’den Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün’ü ziyaret eden İmamoğlu, “Hasan Akgün başkanımı kutlamaya geldim. Seçmen, sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki, bu şehre hizmet et. Ama senin söylediklerini duyduk, hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’deki polis uygulamasıyla ilgili olarak, “Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Bu şehirde beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul’un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Efendim AKP’liymiş, MHP’liymiş, CHP’liymiş hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum.

“Efendim seçilirseniz Erdoğan’la ilişkileriniz nasıl olur?” Çok iyi olacak. Ben hizmet için kaçanı kovalarım. Cumhurbaşkanı seni istemiyor. Göreceksiniz öyle bir isteyecek ki, öyle güzel hizmetler yapacağız ki… Güzel insanlar, barışmaya geldim. Bu şehir huzura hazır mı? Huzuru istiyor musunuz? Herkes oy kullandı mı kullandı, seçim bitti mi, bitti. Hayırlı uğurlu olsun efendim.

Biz bu şehre hizmet etmeye geldik. Bu , güzel haftada bakın her gün binlerce, on binlerce insan hala sandıkların başında. Bu iş sonuçlanıncaya kadar hiç ayrılmayacaklar. Emeklerine sağlık. Emniyetimizin, polisimizin emeklerine sağlık. Ama yormayın bizi. İstanbul beni bekliyor beni!

Ben o sandıktaki 16 milyon insanın oyunu bir görüyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Şu sözü hatırlatıyorum, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Kimse birbirinin vatanseverliğini sorgulamaya kalkmasın. Herkes bu vatanı çok seviyor. Biz bu şehirde 16 milyon vatansever olarak bu şehre sarılmış insanlarız.

Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik.

Şu kadar farkla oy kazandık vs. onları bir kenara bırakıyorum. İddialı konuşuyorum, bu karakterimden asla ödün vermeyeceğim göreceksiniz, benim kadar bu şehirde insanların gönlünü kazanan belediye başkanı görülmemiştir. Size söz veriyorum. Allah’ım ne benim yüzümden ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Güzel yüreğinizle ve moralinizle göreceksiniz tüm sıkıntıları çözeceğiz.