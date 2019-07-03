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Son dakika… Ekrem İmamoğlu İstanbul için çözümlerini canlı yayında anlatıyor…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV yayınında İstanbul için hazırladıkları çözüm planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Taksim meydanındaki düzenlemenin öncelikli olduğunu belirtti.

20:52 -
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Son dakika… Ekrem İmamoğlu İstanbul için çözümlerini canlı yayında anlatıyor…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için hazırladıkları projelerini Halk TV canlı yayınında açıklıyor.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

İstanbul’un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri.  Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

Meydanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 21:09 03.07.2019
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