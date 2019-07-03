Son dakika… Ekrem İmamoğlu İstanbul için çözümlerini canlı yayında anlatıyor…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için hazırladıkları projelerini Halk TV canlı yayınında açıklıyor.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

İstanbul’un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri. Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

Meydanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.

AYRINTILAR GELİYOR…