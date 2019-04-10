Son dakika: Ekrem İmamoğlu ortak yayında!

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, KRT, Halk TV ve TELE 1 ortak canlı yayınına konuk oldu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Büyükçekmece benim komşu ilçem. Belediye Başkanı Hasan Akgün uzun yıllardır bir arada olduğumuz deneyimli bir belediye başkanı. Süreci canlı canlı takip ettim. Önce Büyükçekmece’yi biraz anlamak lazım. Büyükçekmece göç alan ilçelerden biri. Yılda 10-12 bin nüfusu artan ilçelerden birisi. Beylikdüzün’de biraz daha fazla 16-17 bin…

Bazen öyle açıklamalar duyuyorum ki kulaklarıma inanamıyorum. Dinledikçe insan verileri anlatmak konusunda bu kadar mı acemi? Bu kadar mı kötü niyetli olur insan diye düşünmekten alamıyorum kendimi.

Büyükçekmece’nin seçmen hareketlerinden bahsetmemiz lazım. Öyle bir bahsediyorlar ki sanki bir anda Büyükçekmece’de 20-25 bin seçmen hareketi olmuş gibi bir tarifle insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar.

AYRINTILAR GELİYOR…