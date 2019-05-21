Son dakika… İmamoğlu: Üçüncü kişileri savunursanız bu farklı olur

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programına konuk oldu.

İmamoğlu şunları kaydetti;

“Üzüntü duyuyorum. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz hatta cevap vermeme vesile olur. Bir savunma meselesi geliştiriyorsanız, sorunun muhatabı olan 3. kişiyi savunuyorsanız bu farklı olur. Birini savunuyorsanız, belediye başkanı konusu oldu bir de program bizde yayın 10-12 arası d demişlerdi. Esas değineceğimiz konulara değinememiştik. Bu azıcık serzeniş, sert üslup değil bunu bile düzeltmekten yanayım. Bizi herkes dinlesin, kimse TV’yi değiştirmesin. Diyor ki çaldılar. Bize sıfır oy yazdılar diyor. Benim üzüntüm koca koca insanların bundan medet umuyor olması.

‘Yunanlı dedi, o arkadaş Trabzonlu’ dedi. ‘Anladınız iması’ neyi anladınız? İnsanlar erimesin, kendini geliştirsin. Ülkeye katkı sunsun. Farklı görüşleri tartışalım. Savunulacak hiçbir yanı yok. Bir derme çatma bir şey. Her gün sistemden gelen bazen binlerce geliyor, art niyetli nifak sokma çabasında olan bir belediye başkanını sözünü oraya getirmesi güzel bunları anlatırım, ama savunmaya geçersen bu savunma kısmı yanlış, ama siz gazetecisiniz. Getirin buraya davet edin dedim. Her ne zaman isterseniz bizi Binali Yıldırım ile bir araya getirsinler. Tartışalım bunları.”