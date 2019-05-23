Son dakika | Ekrem İmamoğlu: Sözcü’nün ilk yayınında tarihi bir anda sizinle olmanın keyfini yaşıyorum

Sözcü TV ekranlarından yayınlanan Halk Arenası’nı duayen gazeteci Uğur Dündar, “Hep birlikte bir ilki gerçekleştireceğiz. Sözcü Televizyonu’nun ilk Halk Arenası canlı yayınını hep birlikte yapacağız. Konuğumuz İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu” sözleriyle açtı.

Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nda şunları söyledi;

Bugün sayenizde uzun zamandır Beylikdüzü'nde vakit geçiremiyordum. Yine bir komşumuzda iftar yaptım. Yaşam Vadisi'nde dolaştım. Kitap okudum. Çok değerli kurumumuz Sözcü'nün ilk yayının da size eşlik etmenin keyfini yaşıyorum. Çok mutluyum. Evimizde sizi ağırlamış gibiyim. Bir baktım annem ve babam da burada. Tam ev gibi oldu.

Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Bana bu uzun sayfalar dolusu kararın hatırlattığı şey şu: Edebiyat dersine bazen hazırlamadığımda, edebiyat öğretmenimizin gözüne girmek için bir konuyu yazar durduk. Kocaman zayıf not alırdık. Konuya hazırsak bir paragraf yazı yazardık. Değerli öğretmenimiz 10 verirdi.

Rapora halkımız, vicdanlar, içinde hukukun kırıntısı olan herkes tarafından kocaman bir sıfır. Tabi beklentilerimizi büyütmüş değildir. Bir avuç insandan, bir avuç insanın katlettiği demokrasi sürecimizden edindiğimiz tecrübe gereği kendilerinden ekstra fayda beklemiyordum. Şaşkınlık yaratmadı. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek de açıklamalarda bulundu. Bazı kısımları ile ilgili not aldım. Uzun uzun çalıştım. Kitap, şiir okuyayım derken bunlara bakıverdim. İlk 12 sayfa sadece AKP itiraz dilekçesinin özeti. 84 sayfa YSK'nın yazışmaları. Tembel öğrencinin kompozisyonu gibi… 84 sayfa 39 ilçe seçim kurulunun YSK'ya verdiği cevaplar ve tespitler. 38 sayfada da karşı oy kullananların yazısı var. Kalan 12 sayfada da 7 üye 12 sayfalık rapor düzenlemiş. İçi bomboş. Hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz.

18 sandıkta sayım döküm cetvelleri boş,90 sandıkta imzalar eksik demiş. İlginç bir hatırlatma yapacağım. Günlerce sayın cumhurbaşkanı Sayın Yıldırım söyledikleri çetelelerde büyük oyun var diyorlardı ya. Çok oy çaldılar diyorlardı. Çetelelerde eksik olduğu bahsedilen 108 sandık ile, 754 sandıktan da bahsediliyor ya kamu görevlisi olmayan… O insanların böyle bir suçunun olmadığını düşünüyorum. 108 sandıktan sadece 9'u 754 sandık içinde. Bunu iyi anlayalım. 754 sandık seçimin iptal sebebiydi. 108 sandığın kalanında kamu görevlisi var sadece. Büyük oyun dedikleri, sayım cetvelinin boş olduğu 18 sandığın sonucunda Yıldırım önde. Kime oy çıkmış belli. Bence bunların skeçleri yazılacak.

Bugün Yaşam Vadisinde dolaşırken bir genç arkadaş yanıma yaklaştı. Senden özür diliyorum dedi. Bizim yüzümüzden seçiminiz iptal olmuş dedi. Sözleşmeli öğretmenlerden biriyim. Kamu görevlisi değilim. Yürekten inanıyorum tekrar kazanacaksınız dedi. Ben de kardeşim kazanacaksınız yok, hep birlikte kazanacağız. Kimse dışarıda değil. 16 milyon İstanbullu, 82 milyon Türkiye insanı kazanacak. Kaybedecek olan bir avuç insan. Bir avuç insan kaç kişi diyorlar. Sakın gözünüz korkmasın. Sakın ha. Herkes konuşsun. Bu ülkenin insanları bazen konuşmazsa anlayın ki ağırlığındandır. Günü gelir öyle gür konuşur ki. Herkes konuşsun, toplumun her kesiminin konuşmasını istiyorum. O bir avuç insanın sesi hiç duyulmasın.

Aslında ders çıkaralım. Önemli bir demokrasi vazifemiz var. Her biriniz bunun farkındasınız. Canınızı sıkmadan dinleyin, moralinizi asla bozmadan dinleyin. Bu bizim için bir sorumluluk anıdır. Asla ve asla moralimizi bozmamalıyız.

Beylikdüzünde dolaşırken bir hemşehrim geldi ‘Benim 2 genç evladım var, üniversite sınavına hazırlanıyorlar, gözü kulağı sende aman ha yüzün asık olmasın. Sende moral buluyorlar. Üniversite sınavından sonra moralini bozabilirsin' dedi. Gülümsemekten keyif alıyorum.

İstanbul'un birikmiş çok sorunu var. İstanbul halkı çok birikimli, bu şehrin değerli bir insan kaynağı var. Potansiyelinin açığa çıkması lazım… Adaleti yönetim anlayışından eksik etmeyen İstanbul var etmemiz lazım. Bu mümkün. Sosyal medya üzerinden belediye meclisini İstanbul halkı ile paylaşınca insanlar belediyenin kendisine ait bir kurum olduğunu ilk kez hissettiler. ‘Mecliste çoğunluk değilsin nasıl yapacaksınız' dediler. ‘Halkın gerçek çoğunluk olacağını hissedeceksiniz' dedim. Günün sonunda, şeffaf bir İstanbul yarattığınızda, vatandaşın gözünüz üzerinde olduğunu hissettiği anda, mecliste olmasam da söylediğim her şeyi geçirdiler. Kürsüde ben oturmasam da gölgemiz yetti. Öğrenci aylık akbili 85 TL'den 40 TL'ye indi. İstanbul'un uzun zamandır belediye başkanı yoktu. O da geldi. En büyük güvencem İstanbul halkı… Yüzüm hep onlara dönük olacak.

En üst motivasyonla çalışıyorum. Halkımız görüyor. Dün İstanbul'da seçime doğru nasıl davranacağımız anlattığımız bir buluşmamız oldu. Herkesin maksimum sorumlulukla bu sürece katılmasını anlattık. CHP ve İYİ Parti üyeleri, meclis üyeleri, ilçe başkanları, tüm Türkiye'deki milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları İstanbul'a gelip çalışıyor. Bu çok önemli bir süreçtir. Ama daha ötesi bir durum var. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi mücadelesi herkese lazım… AKP'ye, MHP'ye herkese lazım. İYİ Parti'ye CHP'ye, HDP'ye lazım… AKP'li hemşehrilerim ülkeye hizmet etmek istiyorum diyorsa, gelin aramıza katılın. Seçimde demokrasi gaspının cevabı verilecek. Bu kadar önemli bir seçim… Herkesin bu bilinçle hareket etmesini istiyorum. Kimseyle çatışmadan süreci anlatmak zorundadır. Yüzü asık seçim propagandası yapan, kötü söz kullanarak sürecin içinde olan, karşısındakini küçümseyerek siyasi söylemlerde bulunan benim yol arkadaşım değildir. Benim derdim bir avuç insanla, başka kimseyle değil. Türkiye'nin demokrasi sınavı da bir avuç insanla. Biz mücadele veriyoruz. Demokrasi, hakkımız gasp edilmiştir. Ey dünya basını biz duyun, tüm dünya bilsin biz demokrasiyle buluşacağız. Çok çalışmak var. Yok tatil, yok bayram… gideceğiz büyüklerimizin ellerinden öpeceğiz, sağlıklı sıhhatli gidip, sağlıklı sıhhatli döneceğiz. Dönerken arkada kimse kalmış mı onu da getireceğiz. Bu herhangi bir seçim değil. Sıfır hata ile bir avuç insana fırsat vermeden bu süreci bitireceğiz.