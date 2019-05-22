Son dakika… Ekrem İmamoğlu’ndan CNN Türk’e yayın tepkisi: Beni kimden kaçırıyorsunuz

Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge adlı programında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, “Benim Ahmet Hakan’la şahsi bir sorunum yok. Davet ettiği için teşekkür ederim. Keza ordaki süreç içerisindeki tek tartırma konumuz bir belediye başkanını savunma durumuna geçmesi. Yani ben yanlış anlamayın programdan önce soruları soran bir siyasetçi değilim. Sayın Ahmet Hakan ile de oturduk sorularını cevapladık. Ancak kurumu aklamıyorum. Benim elimde pano var anlatım yapıyorum süreniz doldu dedi. Sayın Hakan bana süreniz doldu dedi. Bu programı siz yönetiyorsanız kararları siz mi verirsiniz yoksa rejiyi arayanlar mı yönetir bilmiyorum. Benden sonra 12’ye kadar yarım saat süre var sonrasında program yok. En azından sözünüzü bitirin Sayın İmamoğlu diyebilirlerdi. Sayın Hakan’ın yaptığı programlar tekrarı yayınlanan programlar. O gün saat gece 2 buçukta yayınlanıyor bunlar. Beni yayınlamadılar. Beni kimden kaçırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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