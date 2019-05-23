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Son dakika… Ekrem İmamoğlu’nu ağlatan konuşma

Duayen gazeteci Uğur Dündar programın sonunda sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti. Ekrem İmamoğlu'nun annesinin yaptığı konuşma salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

23:18 -
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Son dakika… Ekrem İmamoğlu’nu ağlatan konuşma

Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, İmamoğlu’nun anne ve babasına oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu. İmamoğlu’nun annesinin konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı ve Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı.

İmamoğlu’nun annesi, “Anlatmaya gerek yok. Nasıl görüyorsa dışarı öyle yansıyor. Öyle aklıma gelmezdi ama ben okumadım onun okumasını çok istiyordum. Her tarafını beğeniyorum. Beğenmediğim bir şeyi yok. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Hiç yalan söylemez” şeklinde konuştu bu sırada Ekrem İmamoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

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Son güncelleme: android-time 23:25 23.05.2019
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