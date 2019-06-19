Son dakika… Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayını için yapılan görüşmelerde CHP’yi temsil eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul’da kameralar karşısına geçti. Altay hem moderatör İsmail Küçükkaya’ya yapılan suçlamalara hem de AKP’nin temsilcisi Mahir Ünal’ın sözlerine yanıt verdi.

Altay, moderatör İsmail Küçükkaya’nın her iki adayla da görüşmesini AKP’li Mahir Ünal’la birlikte kendilerinin istediğini söyledi. Altay bu gerçeklere rağmen Binali Yıldırım ve Mahir Ünal’ı gerçekleri çarpıtmakla ve ‘mağdur edebiyatı yapmakla’ suçladı.

Altay “İftira, karalama senaryosuna geçtiler” diye konuştu.