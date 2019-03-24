Son dakika… Erdoğan: Ankara şu anda belirsizlik içinde

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında, “Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez” dedi.

Erdoğan anket çalışmaları için ise, “Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum” ifadesini kullandı. AA

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