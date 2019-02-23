Son dakika | Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında 31 Mart’taki yerel seçim ve gündemdeki diğer konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul depremi hakkında, “Bu konu ile ilgili her şeyden önce, depremin sebepleri, sebep-netice ilişkisi açısından önemli. Kentsel dönüşüm neden gündemimize geldi? Biz kaçak yapılaşma ile devam edersek fatura çok çok ağır olur. Japonya’ya bakıyorsunuz 8.5-9 şiddetinde deprem oluyor, neticeye bakıyorsunuz. Zemin etütleri ona göre, inşaatlar ona göre yapılıyor” açıklamasını yaptı.

SEÇİM SONRASI ABD ZİYARETİ

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret edebileceğini belirtilrken, “31 Mart’tan sonra belki ben bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir. Belki kendisi Türkiye’ye ziyarette bulunabilir. Bu konular bizim için önem arzediyor. 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız, Rusya ile 100 milyar dolar hedefimiz sıradan olaylar değil. Bu adımları atarak iyi bir konuma geleceğiz” ifadelerini kullandı.

S&P’NİN TÜRKİYE NOTU

Türkiye’nin ekonomi gündeme hakkında da açıklamarda bulunan Erdoğan, Bu yeni bir kampanya değil. S&P’nin Türkiye’ye karşı politik bir davranışı sözkonusu. Bu değerlendirmeler ekonomik gelişmelerden uzak, siyasidir. Bizim S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu onları çıldırtıyor” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Bankacılık sistemimiz sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor.

BDDK bu yıl sorunlu kredi oranının yüzde 6 olacağını söylüyor. Nereye düştüğü göstermesi açısından bu da önemli. Sektörlerin genelinde bu oran en kötü senaryoda bile çift haneye ulaşmayacak. Bankacılık bu konuda iyi durumda.”

TANZİM SATIŞLARI

Erdoğan, belediyeler aracılığıyla sebze-meyve satışı yapan tanzimler için ise, “Bundan özellikle bu zincir marketler rahatsız oluyorlar. Buradan bir açıklama yapayım… Biz nereden bu işe girdik, patates, soğan, sivri biber, patlıcan gibi… Bundan dolayı işe girdik. Patatesler, soğanlar depolanıyordu. Vatandaşım üreticiden 2-3 TL’ye alınırken, vatandaşıma 8-10 TL’ye geliyordu. Çarşı pazara arkadaşlarımızı gönderdiğimizde doğru olduğunu gördük. Zincir marketlerde bunun çok daha üst düzeyde olduğunu gördük. Ben arkadaşlarımı gönderdim, doğru olduğunu gördük. AK Partili belediyelerle bu işe girelim dedik. Bu çadırlarda vatandaşlarımıza bu adımı atalım dedik. Bu adımı attık ve fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. 31 Mart’a kadar bu süreç böyle devam edecek. Ama zincir marketlere ne oluyor, neden rahatsız oluyorsunuz? Siz 250-300 çeşit ürün satıyorsunuz. Neden rahatsız oluyorsunuz? Biz et kıymaya girmedik. Bir ara kıyma 35 TL'ye çıktı. Biz ithale girince fiyat 28 TL'ye düştü. Biz devletsek bu zulmü ortadan kaldırmalıyız.

İcabında biz 81 ilde bunu yaygınlaştırırız. Biz devlet olarak bizim piyasada ne işimiz var? Bizim bir görevimiz var o da denetimdir. Fırsatçılara dersini vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınlanan konuşmasından satır başları ise şöyle;

“Her türlü sıkıntıyı plansızlıktan yaşıyoruz. En son Kartal’da yaşadık. 3 kat izin var 10 kat yapı yapılmış. Sadece o değil ki. İstanbul’da İzmir’de, buna benzer kaçak yapılaşmalar var ve bizi tehdit ediyor. Kentsel dönüşüm dedik, çalışma başlattık. Bu çalışmayı başlatırken burada oturanlara kiralarını verelim, hemen kiraya geçsinler. Gönüllülük esasıyla biz buraları yıkalım. Konut yapalım.

Millet Bahçelerimiz tuttu. Belediyelerimiz bunu yapmaya devam ediyor. Simidiydi kekiydi, belediye oraya gelen gençlere ikram ediyor. Tabi bu kaynaşmayı da sağlıyor. Orada gençler tanışıyor, kaynaşıyor, derslerini yapıyor.

Çevreye saygılı şehirler yapalım. Siteleri düşünün. Aynı dikey mimari, apartmanda komşular birbirini tanıyor mu? Çocukluğumuza bakalım, biz bırakın apartmanı mahallede arkadaşlarımızla oynar ve çocukluğumuzu yaşardık. Artık çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Sitenin oyun parkı varsa, o onlar için en büyük zenginlik.

Rüşvetle suistimalle değil, kültürle oraya bir değer kazandıran belediyecilik anlayışını bu seçimlerde Türkiye’nin her yerine getirelim diyoruz.

Ben o zaman dedim ki ‘İstanbul’a gelene soralım, niye geliyorsun, paran var mı, evin var mı, işin var mı?’ Hemen dediler ki, ‘Belediye başkanı pasaport soruyor’. Bunu yapabilseydik bugün bu sıkıntıları çekmezdik. Toplu taşıma kültürü bile bizde henüz gelişmedi.

İstanbul’da İcarus diye otobüsler vardı. İçerisinde air condition yoktu, mazot kokusundan geçilmezdi. Halkıma Mercedes alacağız dedim, ve Mercedes otobüslerle hizmete başladık. Şu anda İETT’nin 6 bini aşkın otobüsleri var.”

İSTANBUL DEPREMİ

“Bu konu ile ilgili her şeyden önce, depremin sebepleri, sebep-netice ilişkisi açısından önemli. Kentsel dönüşüm neden gündemimize geldi? Biz kaçak yapılaşma ile devam edersek fatura çok çok ağır olur. Japonya’ya bakıyorsunuz 8.5-9 şiddetinde deprem oluyor, neticeye bakıyorsunuz. Zemin etütleri ona göre, inşaatlar ona göre yapılıyor.

Bizde ise bakıyoruz kullanılan malzemeden, Kartal’da gördük, deniz kumundan tutun, inşaat demirlerine kadar, bunların hepsi hurda. Kullanılması gereken çimentosu falan bunlarda bu hassasiyet yok. 3 kat olması gereken yer 8 kat 10 kat olursa bunlar karşınıza bedel olarak gelir.

TOKİ bu hassasiyetlerin içindedir. Tüm hassasiyetlere dikkat ediyor. Biz de bu konuda arkadaşlarımızı sıkıştırıyoruz. En ufak bir taviz, fire vermememiz lazım. TOKİ’yi biz para kazansın diye değil, şehirleşmede güveni, güzelliği yakalayalım diye kurduk. Benim vatandaşım da huzur için de buralarda yaşasın.

Kentsel dönüşüm dediğimiz olay da bu. Ama vatandaşın da bize yardımcı olması lazım.

‘Benim binam kaliteli değil’ noktasından bakmıyor. O yine ‘Benim şuanda 5 çocuğum var en azından 5 çocuğumun da birer dairesi olması lazım’ diyor. Buradan baktığı için işimizi zorlaştırıyor. Böyle olunca netice almak zorlaşıyor. Medyanın, vatandaşın bize çok yardımcı olması lazım. Kartal’da olduğu gibi, 21 vatandaşımız öldükten sonra… Sonrasında eyvah eyvah deniyor.

Kartal’da ilk olarak 10 binanın yıkım kararını çıkardık. Orada dinlemedik. Bundan sonra da dinlemeyeceğiz. İhbarlar geliyor. Bakanlıklarımız vasıtasıyla tüm oralarda yıkım noktasında sorunlu olan yerlere Valilik yazılarını gönderiyor. Oraları boşaltılarak, kiralarını biz devlet olarak vereceğiz.”

“ANKETLERE GÜVENİM KALMADI”

“Ankete pek güvenim kalmadı. Ankara’da tecrübe ve dürüstlük arz ediyor. Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri’de başkanlık yapmış bir isim. Hakikaten çok farklı bir Kayseri inşaa etti. Çevre Şehircilik Bakanı olarak da en büyük ispatı Güneydoğu, Doğu’dur.

Konut noktasında da çok ciddi konut yapımına da girdi. 20 bine yakın o bölgede konut yapıldı. Aynı şekilde Şırnak, Nusaybin, buralarda ciddi konut yapımına girdik. Hakkari’de kim derdi ki Hakkari’ye havalimanı yapılacak. Biz Selahattin Eyyubi Havalimanı’nı yaptık. Ayrım yapmadık. Biz öyle bir şey düşünmedik. Burası da bizim memleketimiz. Van, aynı şekilde… Van depreminden sonra Van’a yaptığımız yatırım o kadar önemli ki.

Hiçbir yerde biz bu ayrımı gütmeden çalışmalarımızı yürüttük.

Şimdi Ankara’da Mehmet Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ankaralı kardeşlerim Sayın Özhaseki ile yola devam etme kararını alırsa Ankara çok şey kazanacak. Bakın şuanda CHP adayının afişlerinin altında CHP logosu yok. Burası çok ilginçtir. İsmine oynuyor. CHP adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Siyaset bir defa şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. Çık açık açık söyle.

Geçmişinde bu MHP’liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP’li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir.”

KAYYUM TARTIŞMALARI

“Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil’e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz.

Tabi ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz.

Yerelde beka olmayınca genelde de olmaz.

Zillet İttifakı kendi içinde koltuk kavgasında. Bizim böyle bir derdimiz yok.

Kayyum atamalarında geç kaldık biz geç. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne millet affetmeyecektir.

HDP, Güneydoğu’da aday gösteriyor. Onun aday gösterdiği yerde CHP, İYİ Parti aday gösteriyor mu? İYİ Parti’nin aday gösterdiği yerde HDP, CHP aday gösteriyor mu?

İzmir aynı durumda. Mersin’de Adana’da durumlar aynı. Birinin olduğu yerde bir diğeri yok. Bazı yerlerde hesap şaşırması oluyor, buna girmedikleri oluyor. Olay çok daha ileri gidiyor. Pensilvanya’nın talimatları, Kandil’in talimatları var. ‘Güneydoğu’da Doğu’da kendi adaylarımızı destekleyeceğiz ama Batı’da AK Parti’nin MHP’nin kazanmaması için biz aday göstermeyeceğiz’ diye çok açık net kendi ekranlarından da bunu dinledik.

Bundan sonra da terörle mücadelede aynı ruh ile devam edeceğiz.”

OTOMOTİVE TEŞVİK

“İç pazarı tekrar hareketlendirmek için BDDK kredi kartları ile ilgili bir açıklaması oldu. Taksit sınırında vadenin uzatılması konusunda açıklaması oldu. Bu ciddi manada tüketiciyi rahatlatacaktır.”

TRUMP GÖRÜŞMESİ

“Açıklamada da anladığınız gibi, aramızdaki ikili görüşmelerimiz genel itibariyle olumlu geçmektedir. Bunda da Suriye konusuna gelince, olumlu bir görüşme yaptık diyebilirim. Savunma Bakanımız Washington’daydı. O da görüşmelerini yaptı. Bu görüşmeler ile birlikte iş daha iyi noktaya gelecek. Net bilgileri Sayın Bakan’dan alacağım. 75 milyar dolar hedefimiz de çok çok önemliydi. Patriotlar meselesi… “Sizin döneminizin değil Obama döneminin getirdiği neticedir. O zaman biz talep ettik. Obama Kongre’den bunu halledebilseydi bu noktaya gelmeyecektik.” Kendisi de bana ‘çok haklısınız’ dedi.”

ABD ZİYARETİ İÇİN TARİH VERDİ

“Çok önem verdikleri bir ismi Türkiye’ye Büyükelçi olarak atadılar. 1-2 hafta içinde göreve başlayacak.

Kendisiyle konuştuğumda, ‘çok önemli bir büyükelçimi gönderiyorum’ dedi. Anlık adımları atma imkanımız olacak.

31 Mart’tan sonra belki ben bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir. Belki kendisi Türkiye’ye ziyarette bulunabilir. Bu konular bizim için önem arzediyor. 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız, Rusya ile 100 milyar dolar hedefimiz sıradan olaylar değil. Bu adımları atarak iyi bir konuma geleceğiz.”

SURİYE’DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

“Sayın Trump ile olayı belli bir noktaya taşıdık. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Benim sınırım. Kontrolün bizde olması gerekir. Havan topu, füze ilk olarak benim ülkeme geliyor. Yoksa benim ülkeme füze düştükten sonra tedbir alınmaz. Yoksa yerinde bunu imha etmek durumundayız. Bunun için de güvenli bölge diyoruz.

Asla buna müsaade etmeyeceğimizi tüm liderlere, gerek Soçi’de gerek Astana’da gerek ikili görüşmelerde söyledik.”

SURİYE’DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ

“Defaatle bunu söylememize rağmen özellikle ABD’den 23 bin TIR ve kamyon Suriye’nin kuzeyine mühimmat, araç- gereç nasıl izah edilecek? PKK’nın yan kuruluşları olan PYD-YPG onlara geliyor. Sürekli bu takviye devam ediyor. Kendilerine bunu söylediğimizde ‘seri numaraları bizde var, iş bitince geri alacağız’ deniyor. Bunlar alınmadığı gibi mücadelelerde bunlar bizim de elimize geçti. Birçoğu da satılıyor. Suriye’de bu silahlar satılmaya başlandı. Birçok araç gereç var. Şimdi bundan sonraki süreçte bu iş nereye varır bu ayrı konu. DEAŞ birçok silahı buralardan alıyor. DEAŞ artık bu bölgede bitiyor. Temennim o ki silah desteği kadar bir şey de siyasi destektir. Biz şimdi diyoruz ki “Siz bizim stratejik müttefikimizsiniz. Dayanışmamızı sürdürelim ki, askerinizi madem çekiyorsunuz, doğacak boşluğa YPG-PYD teröristleri girmesin.”

Burayı şimdi o teröristler doldurmuş vaziyette. Sayın Obama da aynı şekilde söz vermişti. ‘Bırakmayız’ demişti. Trump döneminde de aynısı oldu. Pompeo 90 gün içinde boşalacak dendi, kaç 90 gün geçti. Boşaldı boşalacak deniyor.

Yol haritasının hayata geçirilmesi süratle tamamlanmalı. Belli bir süre bekleriz, oldu olmadı. Bir gece ansızın gelebiliriz.”

İDLİB MESELESİ

“İdlib konusunda görüşmeler sürüyor. Görüşmeler liderlerin altındaki ekip ya da ekipler tarafından sürekli sürüyor. İdlib hayati bir yer. 300-400 bin kişinin gideceği tek yer var; Türkiye.

Mademki biz dayanışma halindeyiz, o halde Rusya-Türkiye-İran olarak burada sukunetin sağlanması lazım. İdlib’in iç çevresinde bizim kulelerimiz, dışı içi Rusya oluşturuyor. Bu kuşak sukuneti sağlamaya devam etmesini istiyoruz. Burada da teröre karşı duruşumuz devam ediyor. Asla Rusya’yı rahatsız edecek bir konuma bunu vardırmamak gerekiyor. Aynı şekilde biz de rahatsız etmemeli.”

SURİYE’DE ANAYASA KOMİTESİ

“3 kişinin üzerinde sıkıntı var. O konu çözülecek, anayasa yazmalılar.

Herhangi bir sıkıntının olduğu yerde deneyimli anayasacılarımız ile kendilerine yardımcı oluruz.”

GÜLEN’İN İADESİ KONUSU

“Şu an itibariyle bize net ulaşan bir şey yok. Biz tabi elimize geçen belgeyi ABD’ye ulaştırıyoruz ve takipçisiyiz. ABD dışındaki ülkelerde de takibini yapıyoruz. Öncü lider konumundaki FETÖ’cüleri de toparlıyoruz. Yargılanmaları devam ediyor.”

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

“Her şeyden önce Avrupa Parlementosu’nun almış olduğu bu kararın bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

AB büyük bir kriz içerisinde. İlk adım Brexit’ti. Bunu diğerleri takip edecek gibi.

Ortada bir boşluk var. Diğer ülkelerde de sıkıntılar var. AB kurumları da bu krizden etkileniyor. AB’nin şuanda Avrupa’ya bile faydası yok. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya… AB bunu yakalayamadı. Avrupa da AB’den büyüktür. Bunu bir defa bilmemiz gerekiyor.

‘Türkiye’yi neden almıyorzsunuz’ dediğimizde, ’81 milyon nüfusunuz var’ diyorlar. Dilinizin altındaki baklayı çıkarın, çıkarmıyorlar. Bunu bir zamanlar Fransa Dışişleri Bakanı’ndan dinledim. ‘Siz Müslümansınız sizi AB’ye almazlar’ dedi, bu kadar açık. O günden bu güne de devamlı oyalama, devamlı oyalama. Bizim de bir B, bir C planımız olmak zorunda. Hâlâ aynı şeyleri yapıyorlar. İşi sürüncemede tutuyorlar. Olur ya da olmaz… Türkiye AB’ye her şeyiyle bağlı konumda değil. Bugün de aynı kafadayım; Kopenhag olmazsa Ankara kriterleri olur.

Milletime giderim ‘devam’ mı diyor, devam. ‘Tamam’ mı diyor, tamam.

‘Ben AB üyesiyim’ diyen ülkelerin birçoğunda bizim izlerimiz var.”

MÜLTECİLER

“Bize ‘3+3 milyar Avro vereceğiz’ dediler. Şuana kadar verdikleri 1.7 milyar dolar. Bize proje diyorlar. Ne projesi yahu? Biz yatırdık. Şuana kadar 37 milyar dolar yatırdık. Eser ortada. Biz yapmışız bunu. Gelin buraya, görün diyorum. Bunu zaten bize vermiyorsunuz. AFAD’a, Kızılay’a veriyorsunuz.”