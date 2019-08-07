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Son dakika… Erdoğan: Harekat merkeziyle süreç başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Suriye'ye yapılacak operasyonu değerlendirdi.

21:18 -
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Son dakika… Erdoğan: Harekat merkeziyle süreç başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.” dedi.

Erdoğan, “Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım’daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.” ifadesinde bulundu.

ABD İLE HAREKAT MERKEZİ

Suriye’de barış koridoru konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır.” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 21:29 07.08.2019
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