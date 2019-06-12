Son dakika… Erdoğan: İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik, kazandık!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında, S-400’ler, yeni askerlik sistemi ve 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerine değindi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık. Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır. Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz.

Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz. YPG ve PYD, PKK’nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız…

S-400 TESLİMATI

“Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Türkiye F-35’lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. (S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor.”

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

“Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir. Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK’de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur.”

DOĞU AKDENİZ

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

“Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023’e taşımaya yeterlidir.”

23 HAZİRAN MESAJI

“Bireysel birtakım istisnalar dışında belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart’ın ardından bir kez daha teyit edilmiştir. Suları akıtmaktan, sokakları temizlemekten, yatırım yapmaktan, sosyal belediyecilik hizmetleri geliştirmekten aciz bir zihniyetten başka da bir icraat beklemek mümkün değildir. CHP’nin belediyecilik karnesi 25 yıl önce de böyleydi, şimdi de aynı. Bu gidişle korkarım 25 yıl sonra da aynı kalacaktır.

CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul’a gerçekten kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor. 31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz.”

YARGI REFORMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ile ilgili ilk paketi çalışma dönemi bitmeden Meclis’e getirmeyi planladıklarını söyledi.