Son dakika… Kalın’dan kayyum açıklaması! ‘Ankara ve İstanbul için böyle bir durum yok’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili “Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. İstanbul ve Ankara içinse böyle bir gündem yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalın, İdlib’teki gelişmelere ilişkin bilgi vererek, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak” dedi.

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