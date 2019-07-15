Son dakika… Erdoğan: Sakalamızı kestiler ama daha gür bitti

Erdoğan: “Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek. Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400'lerimizi almaya başladık. ‘Alamazlar' dediler, ‘Onları bir yerlere yerleştiremez' dediler. ‘Almanız doğru olmaz' dediler ve bugün itibariyle 8'inci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah, Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz ve bununla birlikte hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Daha ileri gideceğiz” dedi.

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