Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye, Kürtlere saldırırsa onları ekonomik olarak mahvederiz" sözlerinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü.

android-time 20:37
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye, Kürtlere saldırırsa onları ekonomik olarak mahvederiz" sözlerinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Trump’a Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye’nin ABD’ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

 

İLGİLİ HABERÇavuşoğlu'ndan Trump'ın skandal sözlerine yanıtÇavuşoğlu'ndan Trump'ın skandal sözlerine yanıtİLGİLİ HABERABD Başkanı Trump'tan küstah Türkiye açıklamasıABD Başkanı Trump'tan küstah Türkiye açıklaması

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:5414.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar