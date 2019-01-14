Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü

Görüşmede, Erdoğan, Trump’a Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye’nin ABD’ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.
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