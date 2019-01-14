Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye, Kürtlere saldırırsa onları ekonomik olarak mahvederiz" sözlerinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Trump’a Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye’nin ABD’ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı. İLGİLİ HABER Çavuşoğlu'ndan Trump'ın skandal sözlerine yanıt İLGİLİ HABER ABD Başkanı Trump'tan küstah Türkiye açıklaması

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