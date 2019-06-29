Son dakika… Erdoğan, Trump’a Twitter’dan seslendi!

Japonya’nın Osaka kentinde toplanan G-20 Zirvesi’nde Türk heyetine başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Rusya, Fransa ve Almanya gibi dünya devi ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

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TRUMP GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşme sonrası sosyal medyadan, “ABD Başkanı @realDonaldTrump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini paylaştı.

“PUTİN’LE MUTABIK KALDIK”

Putin’le de görüşen Erdoğan, “Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık” dedi.

“BİRÇOK KONUYU MASAYA YATIRDIK”



Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron’la yapılan görüşme için, “Fransa Cumhurbaşkanı @EmmanuelMacron ile Türkiye-Fransa ilişkilerine dair birçok konuyu masaya yatırdık, ülkelerimiz arasındaki meselelerin çözümüne ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ortak bir bakış açısına sahip olduğumuzu teyit ettik” açıklamasını yaptı.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Merkel görüşmesi için ise, “Almanya Şansölyesi Merkel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Türk-Alman ilişkilerinin geldiği seviyenin nasıl daha ileriye taşınabileceği konusunda önemli istişarelerde bulunduk” dedi.

İNGİLTERE GÖRÜŞMESİ İÇİN DOĞU AKDENİZ VURGUSU YAPILDI

Erdoğan, İngiliz Başbakan May ile yaptığı görüşme için, “Birleşik Krallık Başbakanı May ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri, ikili ticari ve siyasi ilişkilerimizi ele aldık; çözüm odaklı bir anlayışta mutabık kaldığımızı müşahede ettik” ifadesini kullandı.