Son dakika… Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı’nda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Basına kapalı toplantılar öncesinde kameralar karşısına geçen Erdoğan “Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç’te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum” dedi. Putin “(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İki liderin başbaşa gerçekleştirdiği toplantı sonrasında heyetler arası görüşmelere geçildi. Liderler uzun süren görüşmelerden sonra basın toplantısı gerçekleştirdi.

BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İlk sözü alan ev sahibi Vladimir Putin, “Rusya ve Türkiye’nin Suriye konusundaki tutumu net ve hazır. Suriye konusundaki meseleleri 2254 numaralı BMGK kararı üzerine siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği prensibine de sadık kalma ilkesine bağlıyız. Anayasa komitesinin oluşturulması da görüşüldü” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgeden çekilmesini de değerlendiren Putin, ABD’nin çekilme kararının bölgeyi istikrara kavuşturacağını söyledi ve “Rusya Suriye hükümetinin Kürtlerle diyaloğun kurulmasını destekliyor Rusya-Türkiye-İran zirvesi en kısa zamanda Rusya’da organize edilecek, yaklaşık olarak tarih belirledik, sadece Tahran ile mutabık kalınacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Bu ziyaretiniz Kerç Boğazında yaşanan elim kazadan sonra gerçekleşiyor. Ben öncelikle gemi kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rus makamları gereken tüm çabaları sarf etmişlerdir. Tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Akkuyu ve Türk Akımı projeleri başarıyla ilerliyor. Geçen yıl 6 milyon Rus misafiri ağırladık. Vize muafiyeti de görüşmede gündemdi. Tam muafiyet sağlanması, ilişkilerimizin eriştiği noktanın bir gereği olarak halklarımızın kaynaşmasını çok daha güçlendirecektir” ifadesini kullandı.

“AMERİKAN BÖLGESİ 30-32 KM DERİNLİĞİNDE”

Gazetecilerin, ‘ABD’nin çekilme sürecinde tartışılan güvenli bölge konusunda Rusya’nın yaklaşımı nedir?’ sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor. Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

Putin ise, Suriye’nin geleceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Türk dostlarımızın menfaatlerine özellikle güvenliğin sağlanması noktasında saygı duyuyoruz. Bugün çok ayrıntılı bir biçimde İdlib konusunu görüştük. Türk meslektaşlarımız, mutabakatlarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Tabii ki orada sorunlar var, biz bunları görüyoruz ama Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki dönem neler yapılması gerektiği konusunda görüştük ve anlaşmaya vardık. Bizim ortak fikrimiz, bütün teröristlerle birlikte mücadele edilmesi gerekliliği. Anayasa komitesi ise çok önemli bir alan. Sahada başarılarımız uzun vadede sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün. Suriye’de bütün taraflar arasında diyalog kurulması lazım. Bütün taraflar samimi bir istek göstermelidir.”

Putin, Rusya ve Türkiye’nin İdlib bölgesindeki istikrarın sağlanması için ek önlemleri görüştüklerini söyledi. Rus lider, “Suriye topraklarındaki terörist grupların faaliyetlerine son verilmesi ile ilgili konular da görüşüldü. Özellikle, İdlib’de silahsızlaştırılmış bir bölge oluşturulması konusundaki Rus-Türk mutabakatının nasıl uygulandığını görüştük. Rusya ve Türkiye savunma bakanları İdlib’le ilgili ek görüşmeler gerçekleştirdi, işbirliği yapma konusunda anlaştı. Rusya ve Türkiye’nin İdlib bölgesindeki istikrarın sağlanması için hangi ek adımları atabileceği konusunda bilgi paylaşımı yaptık” diye konuştu.