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Son dakika… Erdoğan: Trump’la PYD’ye verilen silahları görüşmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde PYD'ye verilen silahların toplatılması hakkında konuşmadıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca, Menbiç'teki bombalı saldırıda ölenlerin sayısnı 20 olarak açıkladı.

android-time 19:25
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Son dakika… Erdoğan: Trump’la PYD’ye verilen silahları görüşmedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde PYD'ye verilen silahların toplatılması hakkında konuşmadıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca, Menbiç'teki bombalı saldırıda ölenlerin sayısnı 20 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Trump ile yaptığı telefon görüşmesi, Bosna Herkes, Hırvatistan ve Sırbistan gibi eski Yugoslavya ülkeleriyle yapılan Dayton anlaşması, Brexit ve Menbiç’te ölen ABD askerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AA

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi. AA

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İngiltere’de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz” dedi.

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dayton Anlaşması’nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek’in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır” dedi.

Dayton Anlaşmasına yönelik açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

“Dayton Anlaşması’nın gözden geçirilmesi konusunda BM’nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi.”

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MENBİÇ SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç’teki saldırının, Amerika’nın çekilme kararını etkileme anlamında olabileceğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, “Trump’ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ’ın zaferi olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ’ın üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ’ı o topraklarda bitireceğiz” dedi.

 

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Son güncelleme: android-time 20:3016.01.2019
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