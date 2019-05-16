Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e davet!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019’da Samsun’da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Kılıçdaroğlu’nun da davet edildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun daveti kabul ettiğini belirten Özkan, resmi törenlerde yer alacaklarını ifade etti.

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AKŞENER’E DE DAVET GÖNDERİLDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği ifade edildi.