Son dakika… Erdoğan’dan kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot’lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot’lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz” dedi. Erdoğan, YSK’nın seçim kurulu kararıyla ilgili ise “Tedbiren YSK’ya itirazi kaydımızı düştük” diye konuştu.

TARTIŞILAN YSK KARARI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önceki gün verdiği “soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin tekrar görev alabileceklerine” ilişkin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK’na bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulları diye ifade ediyor, sandık kurullarıyla ilgisi yok. Sandık kurullarına ilişkin böyle bir durum söz konusu değil. YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecek.

Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur; bir defa hakimlerle ilgili konnuda karar merci YSK değildir. Hakimlerle ilgili konularda, onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi konusu tamamen HSK’ya aittir. Onlar bu görevi infa eder.

Böyle bir sürecin içerisinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Bunun için burada gerek YSK’nın gerek HSK’nın hassasiyetleri var. Bu hassasiyetler gözetilerek bir adım atılacaktır.” şeklinde konuştu.