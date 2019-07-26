Son dakika… Mahkemeden İBB’ye Esenler otogarıyla ilgili iyi haber!

Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Bayrampaşa’daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devredilmesine ilişkin mahkemeye başvurdu. Yapılan başvuruda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nün, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK’A devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanağı olan tahliye kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

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YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Talebi değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi de kararında şu ifadelere yer verdi:

“Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına oy birliğiyle karar verildi.”

İNCELEMEKSİZİN REDDİNE

Yaşanan bu gelişmenin ardındansa bugün yeni açıklama geldi. Açıklamada İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir aleyhine Esenler Otogarının Otopark kısmının İSPARK’a devrine karşı açılan davanın incelemeksizin reddine karar verdiği belirtildi.

İşte o karar metni;