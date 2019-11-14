Son Dakika… Eyüpsultan’da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi&#8217;nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-eyupsultanda-okul-servisi-kaza-yapti-yaralilar-var-5451593","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-eyupsultanda-okul-servisi-kaza-yapti-yaralilar-var-5451593","pageType":"yazi","pageIdentifier":5451593,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5451593,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-eyupsultanda-okul-servisi-kaza-yapti-yaralilar-var-5451593/","headline":"Son Dakika&#8230; Eyu00fcpsultan&#8217;da okul servisi kaza yaptu0131! Yaralu0131lar var","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["kaza","\\u00f6\\u011frenci","okul","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/14/iecrop/ss_16_9_1573745386.jpg","author":"emreakalin","dateCreated":1573745390,"datePublished":1573745390,"dateModified":1573745688,"info":"{"seo_news":"false"}"});