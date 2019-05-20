Son dakika… Fatih Portakal’dan YSK’ya gerekçe tepkisi!

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YSK’nın İstanbul için verdiği iptal kararının gerekçesinin hâlâ açıklamamasının ardından, 6 Mayıs günü verilen iptal gerekçelerinin dışında başka gerekçelerin de karara eklenebileceği mesajını paylaştı ve eğer böyle bir uygulama yapılırsa da “şaşırmam” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Portakal’ın sosyal medyadan verdiği mesaj şöyle;

#YSK gerekçeli kararın açıklamasını yarına bıraktı. İster misin gerekçede, 6 Mayis seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam. Yarın olsun hayır olsun…