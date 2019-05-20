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Son dakika… Fatih Portakal’dan YSK’ya gerekçe tepkisi!

Gazeteci Fatih Portakal, YSK'nın İstanbul'daki seçimi iptal etmesinin ardından iki hafta geçmesine rağmen gerekçeli kararın açıklanamamasına ilişkin şüphelerini sosyal medyadan paylaştığı mesajında dile getirdi.

18:30 -
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Son dakika… Fatih Portakal’dan YSK’ya gerekçe tepkisi!

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YSK’nın İstanbul için verdiği iptal kararının gerekçesinin hâlâ açıklamamasının ardından, 6 Mayıs günü verilen iptal gerekçelerinin dışında başka gerekçelerin de karara eklenebileceği mesajını paylaştı ve eğer böyle bir uygulama yapılırsa da “şaşırmam” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Portakal’ın sosyal medyadan verdiği mesaj şöyle;

#YSK gerekçeli kararın açıklamasını yarına bıraktı. İster misin gerekçede, 6 Mayis seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam. Yarın olsun hayır olsun…

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Son güncelleme: android-time 18:40 20.05.2019
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