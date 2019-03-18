Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Fatih’te otel yangını

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otelde kalanlar tahliye edildi. 

18:14 -
Haberler Gündem

Küçükayasofya Mahallesi, Su Terazisi Sokağı’nda bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

FOTOĞRAFLAR:DHA

 

 

İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek, olay yerinde bir süre soğutma ve inceleme çalışması yapıldı. Bu sırada otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi.

Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:20 18.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more