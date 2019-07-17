Son dakika… Fincancı, Nesin ve Önderoğlu beraat etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, sanıklardan Şebnem Korur Fincancı katıldı. Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu’nu avukatları temsil etti.

FİNCANCI: SUÇSUZ OLDUĞUMU BİLİYORUM

Son sözü sorulan Fincancı, “Ben günlerimi burada geçirmek yerine birçok araştırma yapabilirdim. Suçsuzum. Suçsuz olduğumu da biliyorum” diyerek beraatii talep etti.

TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİLER

Avukatları da sanıkların suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, açıkladığı kısa kararında Ahmet Nesin, Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur Fincancı’nın üzerine atılı, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “Suçluyu övme” suçlarının yasal koşulları oluşmadığından tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler için tazminat haklarının bulunduğunu hatırlattı.

CEZAEVİNDE 10 GÜN KALMIŞLARDI

Önderoğlu, Korur Fincancı ve Nesin, Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası çerçevesinde görev aldıkları için terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 20 Haziran 2016’da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. 10 gün cezaevinde kalan Fincancı, Önderoğlu ve Nesin'in avukatların itirazını değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği tahliyelerine karar vermişti. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık, üç isim hakkında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.