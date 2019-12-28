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Son dakika: Fırtına uyarısı geldi! Günlerce sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıyla kuvvetli fırtına için Ege Bölgesi'ni uyardı. Ege'de fırtına salı gününe kadar etkili olacak.

15:15 -
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Son dakika: Fırtına uyarısı geldi! Günlerce sürecek…

Meteoroloji yayınladığı son dakika duyurusuyla vatandaşları uyardı. Yarın Ege’de başlayacak olan fırtına yer yer 90 kilometre hıza ulaşacak ve salı günü öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

GÜNLERCE SÜRECEK FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısı;

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın (Pazar) kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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