Son dakika: Fırtına ve sağanak vuracak! Listede birçok il var…

Meteoroloji yaptığı son dakika uyarısıyla içlerinde İstanbul ve İzmir’in de olduğu birçok şehri sağanak yağış, fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Tahminlere göre bugün akam saatlerine kadar hava şartlarındaki olumsuzluklar yerel olarak devam edecek.

BİRÇOK NOKTAYA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya’nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA FIRTINA BEKLENİYOR!

Rüzgarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA YEREL OLARAK DEVAM EDECEK

Hafta sonu yurdun çeşitli noktalarında yağışlar yurdu etkilemeye devam edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya’nın kuzey kesimleri, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Trabzon ve Rize çevrelerinini yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



KARS 4°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık