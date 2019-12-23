Son dakika: Fırtına yurdu sardı! Karlı günler yolda…

Türkiye kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına girdi. Son dakika tahminlerine göre birçok bölgeyi etkileyen fırtına yarından itibaren etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları hızla düşecek. Hafta ortasından itibaren birçok şehirde kar yağışı görülecek.

FIRTINA 100 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI!

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 23-24 Aralık günlerine dikkat çekilen açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞÜYOR

Tahminlere göre yarından itibaren hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. İstanbul’da bugün 17 derece dolaylarında olan hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasından itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar etkili olacak.

AKDENİZ KIYLARINDA SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Aydın, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.