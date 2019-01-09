Son dakika… Gizlice hastalarının görüntüsünü çektiği iddia edilen doktor serbest bırakıldı

İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç’nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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GENÇ KADININ İFADESİ

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, “Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim” ifadesini kullandmıştı.

HASTANENİN AÇIKLAMASI

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır” denildi. AJANSLAR