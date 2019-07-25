Son dakika… Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.”

İLGİLİ HABER Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu

GRİ KATEGORİDE YER ALAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığının belirlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye cephane birimi sorumlusu ‘Agit Soro’ kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir” denildi. DHA