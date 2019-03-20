Son dakika haberi… 4 buçuk saat süren MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu sonrası açıklanan MGK bildirisinde, Türkiye’nin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı. Bildiride yerel seçimlere ilişkin, “31 Mart’ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi” ifadesine yer verildi. Terörle mücadele konusunda, “Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır” denildi.

TERÖR VURGUSU

Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve PKK/PYD varlığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı. Münbiç ve Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.”

YENİ ZELANDA MESAJI

Yeni Zelanda'da Camide Müslümanlara yönelik terör saldırısına ilişkin ise; “Yeni Zelanda’da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.” AA