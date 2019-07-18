Son dakika haberi… Akar’dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında, “Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır” dedi.

Akar Erbil’deki saldırıya ilişkin ise “Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil’e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi” ifadelerini kullandı.

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