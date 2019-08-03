Son dakika haberi… Balıkesir’deki otobüs faciasına ilişkin flaş gelişme! 2 şoför tutuklandı

Meydana gelen bu facia ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H’nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

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N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.

İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, bir yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında 1’i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.