Son dakika haberi…. YSK, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AKP adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

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AKP adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım’ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım’ın oyu bin 800 olmuş, fark 6’ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AKP, YSK’ye başvurmuştu.

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İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran’da yenilenecek. AA