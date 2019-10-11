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Son dakika haberi… Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

19:13 -
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Son dakika haberi… Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Halave köyü, harekât kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK’lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad’daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn’daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekâtın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

AA

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Son güncelleme: 19:26 11.10.2019
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