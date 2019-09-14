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Son dakika haberi… Çankırı’da yine peş peşe depremler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 21.09'da 3 dakika arayla yine 4,1 ve 3,7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. AFAD, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

21:29 -
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Son dakika haberi… Çankırı’da yine peş peşe depremler

Bugün sabah saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen deprem sonrası Çankırı’da yine peş peşe sarsıntılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 21.09 ve 21.12 sıralarında peş peşe deprem meydana geldi. Yer sarsıntılarından ilki 4,1 şiddetinde meydana gelirken ikinci depremin ise büyüklüğü 3,7 olarak hissedildi.

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AFAD, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Çerkeş’te saat 09.00’da 4,7, saat 09.03’te 4,8 ve saat 14.46’da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.

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Son güncelleme: 21:57 14.09.2019
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