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Son dakika haberi: Ege’de korkutan deprem! İzmir ve Muğla’da hissedildi

Alınan son dakika bilgisine göre Ege açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.51'de gerçekleşen deprem Muğla ve İzmir'de hissedildi. İşte AFAD ve kandilli verilerine göre son depremler...

17:59 -
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Son dakika haberi: Ege’de korkutan deprem! İzmir ve Muğla’da hissedildi

Ege’de AFAD verilerine göre 4.3, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Muğla’da hissedilen depremin derinliğini ise AFAD 45.52, Kandilli Rasathanesi ise 82.6 kilometre olarak ölçtü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 18:03 05.10.2019
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