Son dakika haberi… Erdoğan’dan son dakika S-400 açıklaması!

“İnşallah S-400 meselesini de aklı selimle halledeceğiz” diyen Erdoğan, “Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık” ifadelerini kullandı.

S-400 alımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Mesele S-400 değil, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye’nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD’nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.”