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Son dakika haberi… Hatay’da kazan dairesinde patlama

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

19:30 -
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi’ndeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması yaptı.

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2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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TEKNİK İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı binada ve çevrede inceleme yaptı. Patlamanın neden meydana geldiğinin yapılacak teknik inceleme sonrası belirleneceği bildirildi.

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Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi. Öte yandan, mahalle sakini İsmail Taze, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, “Patlamanın nerede olduğunu öğrenip oraya koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü” dedi. AA

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Son güncelleme: android-time 21:45 25.01.2019
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