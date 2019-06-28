Son dakika haberi… İmamoğlu’ndan ilk atamalar! Başkan danışmanı Yavuz Erkut ve Murat Ongun oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 7 genel sekreter yardımcısı ile hukuk müşavirinin istifasının ardından yeni atamalar yapıldı.

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İlk atamalarını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu'nu atadı. Çakılcıoğlu 2014 yılından beri Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Çakılcıoğlu 1989-2014 arasında da İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında çalışmıştı.

İmamoğlu ayrıca Yavuz Erkut ve Murat Ongun'u da başkan danışmanı olarak atadı. Daha önce İmamoğlu'nun eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut'u İBB Genel Sekreteri olarak atayacağı iddiası gündeme gelmişti.