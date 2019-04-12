Son dakika haberi… İmamoğlu’nun çağrısı üzerine Abdullah Gül’den seçim açıklaması!

Abdullah Gül, resmi internet sitesi “www.abdullahgul.gen.tr” den yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin 1950’de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki, son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye’nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici.”

“BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE’NİN İTİBARINA ZARAR VERECEK ŞEYLER”

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını belirten Gül, “İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul’da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye’nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi. Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye’ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye’yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir” dedi.

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İMAMOĞLU, ABDULLAH GÜL’E ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cuma namazının ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir çağrıda bulunmuş ve sürece dair yorum yaparken seslerinin daha gür çıkmasını istemişti.

İmamoğlu yaptığı çağrıda, Abdullah Gül'e teşekkür ederek, “Sürece dair yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses, böyle yumuşak bir tonda ses olmamalı. Bu iş parti meselesi değil. Bu iş A kişisi B kişisi meselesi de değil. Bu iş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon insanın geleceğe dair umutla bakabilmesi meselesi. Onun için sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz. Kesinlikle geçmişte de hatalar olmuş, zulümler olmuş. Tek yönlü değil ki, kime yapılsa karşısında olmalıyız. Ders çıkarmalıyız. Ama seslerinin daha gür çıkmasını, daha yoğun bir şekilde sürece dair fikirlerini beyan etmelerini dilerim” diye yanıt vermişti.