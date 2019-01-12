Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… Kahramanmaraş’ta kanalizasyon çalışmasında göçük: Ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın kanalizasyonunda 2 işçinin çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerden Afgan uyruklu Nesmullah Pencer (26) hayatını kaybetti, Adem Y. ise yaralandı.

android-time 20:36
Haberler Gündem
Son dakika haberi… Kahramanmaraş’ta kanalizasyon çalışmasında göçük: Ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş'ta bir inşaatın kanalizasyonunda 2 işçinin çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerden Afgan uyruklu Nesmullah Pencer (26) hayatını kaybetti, Adem Y. ise yaralandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaatın  kanalizasyonunda çalışma yapan Nesmullah Pencer ile Adem Y., kanalın içine girdikleri sırada göçük meydana geldi.

FOTO: İHA- KAHRAMANMARAŞ'TA KANALİZASYON KALANININ ÇÖKMESİ SONUCU MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI.

FOTO: İHA- KAHRAMANMARAŞ’TA KANALİZASYON KANALININ ÇÖKMESİ SONUCU MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABEREdirne'de maden ocağında göçük: 1 ölüEdirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 işçi, kurtarma ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nesmullah Pencer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Y.’nin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:2812.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar