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Son dakika haberi… Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen kar yağışı Çorlu’da başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu için kar uyarısı yapmasının ardından İstanbul’un sınır komşusu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı.

android-time 20:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu için kar uyarısı yapmasının ardından İstanbul’un sınır komşusu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı.

Geçtiğimiz haftayı aralıklarla da olsa kar yağışları ile geçiren Trakya Bölgesi’nde kar yağışı yeniden başladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dün geceden bu yana yağan yağmur yerini kara bıraktı. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kimileri ise şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalıştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için hafa sonu kar yağışı beklendiği uyarısını yapmasının ardından kar yağışı İstanbul’un komşu ilçesinde başladı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 20:2412.01.2019
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