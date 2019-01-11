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Son dakika haberi… Meteoroloji’den Antalya için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece yarısı son dakika bir açıklama yaparak, Antalya çevrelerinde yarın şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

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Son dakika haberi… Meteoroloji’den Antalya için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece yarısı son dakika bir açıklama yaparak, Antalya çevrelerinde yarın şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, Antalya çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazar öğle saatlerine kadar Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli, Antalya merkez ile Serik, Kemer ve Kumluca ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

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Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.  AA

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